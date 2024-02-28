— Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах. Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.
Отметим, что в первом матче после возобновления сезона московский ЦСКА сыграет против “Оренбурга”. Данная встреча войдет в программу 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она будет проходить второго марта в Москве.
Напомним, что подопечные Владимира Федотова за 18 туров чемпионата России записали в собственный актив 28 очков. Они пребывают на восьмой строчке в турнирной таблице.
Источник: Bobsoccer
Тренер ЦСКА Федотов: есть ощущение, что мы хорошо подготовились к возобновлению сезона
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возобновлении сезона в РПЛ.
Фото: РИА Новости