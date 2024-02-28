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Тренер ЦСКА Федотов: есть ощущение, что мы хорошо подготовились к возобновлению сезона

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возобновлении сезона в РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах. Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.

Отметим, что в первом матче после возобновления сезона московский ЦСКА сыграет против “Оренбурга”. Данная встреча войдет в программу 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она будет проходить второго марта в Москве.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова за 18 туров чемпионата России записали в собственный актив 28 очков. Они пребывают на восьмой строчке в турнирной таблице.

Источник: Bobsoccer

ЦСКА Федотов
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