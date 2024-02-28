"Я не видел ни одной игры "Динамо" на сборах. Команда не усилилась, новых игроков нет. Пойдем дальше с тем, что было в начале сезона. Дальше все зависит от работы на сборах. Я в полном недоумении. Думаю, что "Динамо" для реального повышения в классе нужно еще пять хороших футболистов", - приводит слова Колоскова "Евро-Футбол".
В зимнее трансферное окно московское "Динамо" не совершило ни одного приобретения, однако клуб покинул полузащитник Данил Лесовой, который присоединился к "Маккаби" из Хайфы. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы команда Марцела Лички сыграет с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Колосков - о "Динамо": команда не усилилась, новых игроков нет - я в полном недоумении
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о московском "Динамо".
Фото: РФС