- Если честно, неплохо. Я думал, будет не так. Он и нагрузки выдерживал, и с мячом хорошо работал. У него не было много брака. Да, были моменты, где он нас не понимал. Но в целом он выглядел неплохо, мне понравился. Я с ним в хороших отношениях, он мне где-то подсказывал. С таким футболистом интересно поиграть, - передаёт слова Щетинина "РБ Спорт".
37-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков осеннюю часть текущего сезона провёл в составе "Спартака" из Костромы, сыграв за него 7 матчей группы "Золото" дивизиона А Второй лиги и отметившись одной результативной передачей. Зимние тренировочные сборы 2024 года футболист проходил вместе с "Ростовом" по согласованию с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.
После прохождения сборов Глушаков покинул расположение дончан и подписал контракт с армянским "Урарту", главным тренером которого является экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Гунько.
Хавбек "Ростова" Щетинин: были моменты, где Глушаков нас не понимал. Но в целом выглядел неплохо
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о том, как выглядел на тренировочных сборах жёлто-синих 37-летний экс-хавбек "Спартака" Денис Глушаков.
Фото: ФК "Ростов"