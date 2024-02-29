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Ловчев – о ситуации с Промесом: в мое время после такого команда бы выложилась на поле еще больше

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Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с задержанием нападающего «красно-белых» Квинси Промеса перед матчем против «Зенита».
Фото: "РИА Новости"
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с задержанием нападающего «красно-белых» Квинси Промеса перед матчем против «Зенита» в рамках РПЛ. Напомним, встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 2 марта в 19:30 по московскому времени.

По словам Ловчева, в грядущем противостоянии он будет поддерживать «красно-белых», также он отметил, что отсутствие Квинси Промеса скажется на игре команды, так как без него будет труднее.

«В мои времена в таком случае команда собралась и выложилась бы на поле ещё больше. Но не знаю, какие внутренние процессы в «Спартаке» происходят сейчас», - передает слова Ловчева «Чемпионат».

Напомним, что Квинси Промес был задержан в аэропорту в ОАЭ и не попал на самолет с командой.

Ловчев Промес Спартак
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