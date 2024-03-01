"Пока Промес в Эмиратах, надо вписываться, там еще есть возможность его достать. У нас есть определенное взаимопонимание с Эмиратами и шанс спасти Квинси остается. И еще раз хочу напомнить — нефиг нашему "Спартаку" тратить деньги на сборы в ОАЭ. Что за ерунда?", - цитирует Милонова "РБ Спорт".
Напомним, что вчера, 29-го февраля нападающий "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ при вылете команды в Россию. Ранее голландец был приговорен судом Амстердама в шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Промес провел за московский клуб 21 матч и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Депутат Госдумы Милонов: пока Промес в Эмиратах, надо вписываться, еще есть возможность его достать
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание Квинси Промеса в аэропорту ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"