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Аленичев: считаю, что если "Спартак" добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом

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Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о матче "Спартака" и "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, что если "Спартак" добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у "Зенита" и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, будет практически полный стадион", - цитирует Аленичева "Чемпионат".

"Зенит" сыграет со "Спартаком" 2-го марта в рамках РПЛ, матч состоится на "Газпром Арене". После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка, "красно-белые" располагаются на пятой строчке с отставанием от лидера в восемь очков. В первом круге "сине-бело-голубые" одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:1, забитыми мячами тогда отличились: Соболев, Кассьерра и дубль на свой счет записал полузащитник петербургского клуба Вендел.

Аленичев Спартак Зенит
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