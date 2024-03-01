"Считаю, что если "Спартак" добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у "Зенита" и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, будет практически полный стадион", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
"Зенит" сыграет со "Спартаком" 2-го марта в рамках РПЛ, матч состоится на "Газпром Арене". После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка, "красно-белые" располагаются на пятой строчке с отставанием от лидера в восемь очков. В первом круге "сине-бело-голубые" одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:1, забитыми мячами тогда отличились: Соболев, Кассьерра и дубль на свой счет записал полузащитник петербургского клуба Вендел.
Аленичев: считаю, что если "Спартак" добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом
Фото: ФК "Спартак"