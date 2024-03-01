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Защитник "Зенита" Родригао: вернём первую строчку и постараемся не отпустить её до финиша

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Защитник "Зенита" Родригао высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Убеждён, что сейчас мы будем готовы включиться в гонку за золотом. В футболе не всегда всё идёт так, как ты хочешь. Примеров тому достаточно. Но мы уверены в своих силах. И эта уверенность абсолютная. Есть ощущение, что мы точно вернёмся с большим желанием исправить ошибки, которые были допущены. Вернём первую строчку и постараемся не отпустить её до финиша", - цитирует Родригао "Чемпионат".

В текущем сезоне бразилец Родригао провел за "Зенит" 12 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в семь миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Команда Сергея Семака 2-го марта сыграет с московским "Спартаком" в 19-ом туре РПЛ. "Сине-бело-голубые" уступили "Динамо" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.

Зенит Родригао Краснодар
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