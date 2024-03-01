- Мы пропустили первый гол с углового в сезоне, когда-то это было должно произойти. Особенно сегодня, когда у нас "маленький" состав. Не уследили. По количеству больших футболистов мы сегодня точно проигрывали. Конечно, мы хотим играть лучше. Будем идти дальше. Понимаем, что "Ростов" - команда, умеющая играть. Очень много очков они набрали дома.
Сегодня, 1 марта, состоялся первый матч РПЛ после зимней паузы, в котором встречались "Ростов" и "Крылья Советов". Игра завершилась поражением команды Игоря Осинькина со счетом 2:0. Таким образом самарцы потерпели в чемпионате России второе поражение подряд.
"Крылья Советом" занимают шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 29 набранными очками. В рамках 20-го тура дружина Осинькина 8 марта примет на своем поле столичный ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин: мы пропустили первый гол с углового в сезоне, когда-то это было должно произойти
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"