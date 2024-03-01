"У Леши все в порядке, приняли в команде хорошо. Тем более многих ребят он знал раньше. Требования Роберта Морено ему понятны, и он старается воплотить их на поле", - цитирует агента "РБ Спорт".
Крайний фланговый нападающий Алексей Сутормин в это зимнее трансферное окно перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Действующий контракт 30-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне вингер провел на поле 430 минус в 12 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами.
Агент: в "Сочи" Сутормина приняли хорошо. Требования Морено ему понятны
Агент вингера "Сочи" Алексея Сутормина Александр Клюев рассказал об адаптации игрока в новой команде.
Фото: Global Look Press