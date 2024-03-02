Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
14:00
ОренбургНе начат
Краснодар
16:30
РубинНе начат
Ахмат
19:00
УралНе начат
Зенит
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
11:30
ТорпедоНе начат
Сокол
13:30
Динамо МхНе начат
Ленинградец
15:00
КАМАЗНе начат
Кубань
15:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
18:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ЛиверпульНе начат
Тоттенхэм
18:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
18:00
Вест ХэмНе начат
Брентфорд
18:00
ЧелсиНе начат
Лутон Таун
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
16:00
Реал СосьедадНе начат
Райо Вальекано
18:15
КадисНе начат
Хетафе
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Валенсия
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
СалернитанаНе начат
Монца
20:00
РомаНе начат
Торино
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
АугсбургНе начат
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Вольфсбург
20:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
19:00
ЛилльНе начат
Клермон
23:00
МарсельНе начат

Фернандес – о ЧМ-2018: это вершина моей карьеры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник “Зенита” Марио Фернандес назвал ЧМ-2018 вершиной в своей карьере.
Фото: "Чемпионат"
– Весь Чемпионат мира-2018 – вершина моей карьеры. Для меня это невероятные воспоминания – сильные и яркие, как и для всей страны. То, что мы тогда сделали – это большое событие.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в России. Наша национальная команда, главным тренером которой на тоо момент времени был Станислав Черчесов, дошла до четвертьфинала турнира. В составе сборной России выступал бразильский защитник Марио Фернандес, который получил паспорт гражданина РФ и за год до мундиаля дебютировал в составе национальной дружины.

Источник: Metaratings

Сборная России Фернандес Зенит ЧМ-2018
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится