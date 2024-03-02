– Весь Чемпионат мира-2018 – вершина моей карьеры. Для меня это невероятные воспоминания – сильные и яркие, как и для всей страны. То, что мы тогда сделали – это большое событие.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в России. Наша национальная команда, главным тренером которой на тоо момент времени был Станислав Черчесов, дошла до четвертьфинала турнира. В составе сборной России выступал бразильский защитник Марио Фернандес, который получил паспорт гражданина РФ и за год до мундиаля дебютировал в составе национальной дружины.
Источник: Metaratings
Фернандес – о ЧМ-2018: это вершина моей карьеры
Защитник “Зенита” Марио Фернандес назвал ЧМ-2018 вершиной в своей карьере.
Фото: "Чемпионат"