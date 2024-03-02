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Валерий Овчинников: Промеса надо в целлофановый мешок запаковать и переправить в Россию. На всю голову отмороженный

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Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с задержанием голландского вингера "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ.
Фото: РПЛ
- Я думаю, его посадят. Расторгать с ним контракт или нет - это дело "Спартака". Нет, но они, конечно, могут за него биться с ОАЭ. Постараться его выкупить, перевезти его. Думаю ли я, что получится договориться? Надо в целлофановый мешок запаковать его и переправить в Россию. У него с головой полная беда, и случай в ОАЭ это ещё раз подтверждает. Оказывается, он ещё аварии совершает и с места ДТП убегает. Он на всю голову отмороженный, - передаёт слова Овчинникова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что 32-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту Объединённых Арабских Эмиратов при попытке вылететь в Россию вместе с командой. В настоящее время футболист отпущен из полицейского участка, однако пока не может покинуть страну.

Как сообщалось, Промес был задержан за оставление места дорожно-транспортного происшествия, что может грозить ему тюремным заключением в ОАЭ. Так же игрок находится под риском экстрадиции в Нидерланды, где осуждён на семь с половиной лет лишения свободы за вооружённое нападение и участие в контрабанде запрещённых веществ, эти судебные приговоры находятся в стадии рассмотрения апелляции.

Спартак Промес
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