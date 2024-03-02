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Сафонов - о голе "Рубина": не готов вешать всех собак на Волкова

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался об упущенной победе в матче 19-го тура РПЛ против "Рубина".
Фото: "Матч ТВ"
"Если говорить про ситуацию с голом, то это отчасти его ошибка. Его игрок забил. В этой ситуации этот вывод всегда напрашивается. Но я не готов вешать всех собак только на Волкова. Я тоже мог исправить ошибку. Могли не доводить до углового. Это стечение обстоятельств", - заявил Сафонов.

"Краснодар" не смог удержать минимальную победу в первом матче после возобновления РПЛ против "Рубина". Спасительный для казанцев гол на 90-й минуте встречи после ошибки Сергея Волкова записал на свой счет защитник "Рубина" Рустам Ашурматов. Ничья "Краснодара" оставляет санкт-петербургскому "Зениту" шансы возглавить турнирную таблицу уже по итогам текущего тура. Победа над "Спартаком" может принести "сине-бело-голубым" 39-е очко в чемпионате.

Источник: "Матч ТВ"Матч ТВ

Краснодар Рубин Сафонов Волков
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