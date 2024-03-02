"Почему поздно вышел Сергеев? Он пропустил определённое количество времени. И почти не тренировался. Мы не планировали его выпускать. И это была замена скорее на удачу. Это игрок, который может использовать момент", - сказал Семак.
"Зенит" сыграл вничью на своем поле против московского "Спартака". Команды не смогли отметиться забитыми голами. Форвард Иван Сергеев начал матч в запасе и появился на поле на 89-й минуте, заменив Клаудиньо. Также на 89-й минуте на замену вышел полузащитник Ильзат Ахметов, перебравшийся в "Зенит" из "Краснодара" в зимнее трансферное окно.
Источник: "Чемпионат"
Семак - о том, для чего выпустил Сергеева со "Спартаком" на 89 минуте: на удачу
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился деталями матч-менеджмента в игре против "Спартака" в 19-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"