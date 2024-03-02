Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
РубинЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен
Кубань
0 - 2 0 2
ШинникЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
1 - 3 1 3
Вест ХэмЗавершен
Брентфорд
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Лутон Таун
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
3 - 2 3 2
Реал СосьедадЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
КадисЗавершен
Хетафе
3 - 3 3 3
Лас-ПальмасЗавершен
Валенсия
2 - 2 2 2
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
1 - 1 1 1
СалернитанаЗавершен
Монца
1 - 4 1 4
РомаЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
АйнтрахтЗавершен
Дармштадт
0 - 6 0 6
АугсбургЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бохум
1 - 4 1 4
РБ ЛейпцигЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Клермон
1 - 4 1 4
Марсель2 тайм

Семак - о том, для чего выпустил Сергеева со "Спартаком" на 89 минуте: на удачу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился деталями матч-менеджмента в игре против "Спартака" в 19-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Почему поздно вышел Сергеев? Он пропустил определённое количество времени. И почти не тренировался. Мы не планировали его выпускать. И это была замена скорее на удачу. Это игрок, который может использовать момент", - сказал Семак.

"Зенит" сыграл вничью на своем поле против московского "Спартака". Команды не смогли отметиться забитыми голами. Форвард Иван Сергеев начал матч в запасе и появился на поле на 89-й минуте, заменив Клаудиньо. Также на 89-й минуте на замену вышел полузащитник Ильзат Ахметов, перебравшийся в "Зенит" из "Краснодара" в зимнее трансферное окно.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Спартак Сергеев Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится