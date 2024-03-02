"Я снимаю шляпу перед "Спартаком". Признаю, что был неправ, говоря такое, потому что я так считал. Браво, "Спартак"! Более того, если бы Игнатов забил в концовке, то я бы вообще не пришел в студию", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ"
Ранее Радимов, делясь прогнозом на матч "Зенита" со "Спартаком", заявил, что "красно-белые" уедут домой, после того, как "получат трёшку". Игра завершилась нулевой ничьей. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов мог принести своей команде победу, но мяч после его удара попал в штангу.
"Зенит" по итогам тура остался на 2-м месте. В активе "сине-бело-голубых" 37 очков. "Спартак" набрал 31-е очко и сравнялся по этому показателю с московским "Локомотивом".
Радимов: браво, "Спартак"! Если бы Игнатов забил в концовке, я бы вообще не пришел в студию
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов выразил восхищение игрой "Спартака" в матче 19-го тура РПЛ против чемпиона России.
Фото: официальный сайт "Зенита"