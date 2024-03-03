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Малафеев: если не вдаваться в тактику, игра “Зенит” – “Спартак” могла показаться унылой

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Бывший вратарь “Зенита” Вячеслав Малафеев прокомментировал ничью в матче между сине-бело-голубыми и “Спартаком” (0:0) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Если не вдаваться в такие тактические тонкости, игра и вовсе могла показаться унылой. Хотя и у “Зенита” было несколько моментов, в том числе когда дошло до выноса с линии ворот защитниками “Спартака”.

Напомним, 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” состоялся центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный “Зенит” сыграл против московского “Спартака”. Встреча завершилась ничейным результатом. Команды обошлись без забитых мячей – 0:0. Примечательно, что красно-белые набрали очки в гостевом матче с сине-бело-голубыми впервые за шесть лет. Последний раз им удавалось это сделать в 2018 году.

Источник: "РБ Спорт"

Малафеев Зенит Спартак
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