– Если не вдаваться в такие тактические тонкости, игра и вовсе могла показаться унылой. Хотя и у “Зенита” было несколько моментов, в том числе когда дошло до выноса с линии ворот защитниками “Спартака”.
Напомним, 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” состоялся центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный “Зенит” сыграл против московского “Спартака”. Встреча завершилась ничейным результатом. Команды обошлись без забитых мячей – 0:0. Примечательно, что красно-белые набрали очки в гостевом матче с сине-бело-голубыми впервые за шесть лет. Последний раз им удавалось это сделать в 2018 году.
Источник: "РБ Спорт"
Малафеев: если не вдаваться в тактику, игра “Зенит” – “Спартак” могла показаться унылой
Бывший вратарь “Зенита” Вячеслав Малафеев прокомментировал ничью в матче между сине-бело-голубыми и “Спартаком” (0:0) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"