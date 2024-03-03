— Чтобы войти в сезон, “Зениту” нужно больше игр. У команды на сборах не было испытаний, нужно было искать больше серьезных спаррингов, — цитируета Орлова “Матч ТВ”.
1 марта возобновился сезон Российской Премьер-Лиги. 2 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны петербургский “Зенит” на своем поле сыграл против московского “Спартака”. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 0:0.
Орлов: у “Зенита” на сборах не было испытаний
Популярный футбольный журналист Геннадий Орлов высказался о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ “Зенит” – “Спартак”.
Фото: ФК "Зенит"