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Орлов: у “Зенита” на сборах не было испытаний

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Популярный футбольный журналист Геннадий Орлов высказался о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ “Зенит” – “Спартак”.
Фото: ФК "Зенит"
— Чтобы войти в сезон, “Зениту” нужно больше игр. У команды на сборах не было испытаний, нужно было искать больше серьезных спаррингов, — цитируета Орлова “Матч ТВ”.

1 марта возобновился сезон Российской Премьер-Лиги. 2 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны петербургский “Зенит” на своем поле сыграл против московского “Спартака”. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 0:0.

Орлов Зенит Спартак
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