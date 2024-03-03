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Петржела: с одним приобретением "Спартак" вряд ли может рассчитывать на высокие места

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что "Спартаку" будет тяжело рассчитывать на призовые места в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" будет тяжело бороться за чемпионство. Тем более с одним приобретением, который сделал московский клуб, вряд ли можно рассчитывать на высокие места", - цитирует Петржелу ODDS.ru.

В субботу, 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом". Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Напомним, что в игре первого круга "красно-белые" уступили в Москве со счетом 3:1. Таким образом столичная команда набрала 31 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. От призовой тройки "Спартак" на данный момент отделяет один балл.

Петржела Спартак
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