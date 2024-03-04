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Уткин: всю зиму мы смотрели на "Краснодар" и "Зенит", сейчас проклевывается тройка

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Бывший футбольный комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матче между "Динамо" и "Локомотивом" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Матч "Динамо" - "Локо" окупил сумбурный тур. И перекроил таблицу. Всю зиму мы смотрели на "Краснодар" и "Зенит" впереди, и за ними в некотором отдалении еще 147 команд, которые, в сущности, делили третье место. Сейчас, вполне возможно, проклевывается тройка. Это не вывод, это предположение, но мы и следим за турниром ежедневно", - написал Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Победа над "Локомотивом" в 19-м туре чемпионата России позволила "Динамо" воспользоваться потерями очков "Зенита" и "Краснодара" и сократить отставание. В активе "бело-голубых" 35 очков после этого тура. Отставание от "Зенита" составляет всего 2 очка. "Краснодар" опережает "динамовцев" на 4 очка. В предстоящем туре "Динамо" примет на своем поле "Ахмат". "Краснодар" и "Зенит" поедут в гости к "Ростову" и "Уралу" соответственно.

Уткин Краснодар Зенит Динамо
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