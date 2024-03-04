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Морено: стараюсь привить "Сочи" контроль мяча и быстрый отбор после его потери

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Главный тренер "Сочи" Роберт Морено рассказал о том, чего хочет видеть от своей команды на поле.
Фото: официальный сайт "Сочи"
"За время работы я понял, что мало тренеров могут передать свои принципы команде полностью – на поле всегда всё меняется. В какие-то дни мы будем контролировать мяч, высоко прессинговать, а в какие-то нам придётся обороняться и играть на контратаках. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Но если резюмировать: стиль, который я стараюсь привить "Сочи" - это контроль мяча и быстрый отбор после его потери", - заявил Морено.

46-летний испанский специалист возглавил "Сочи" в декабре прошлого года. Контракт с Морено подписан до конца сезона. До переезда в Россию Роберт Морено работал главным тренером "Гранады" и "Монако". Матч против "Балтики" в 19-м туре российской Премьер-лиги стал для испанца первым у руля "Сочи". Игра закончилась вничью - команды голов не забили.

За 11 туров до конца чемпионата "Сочи" имеет в своем активе 12 очков и занимает последнее место в таблице. Отставание от "Ахмата", расположившегося на 12-м месте - 8 очков. "Оренбург" (14-е место - зона стрыков) опережает "Сочи" на 4 очка.

Источник: "Чемпионат"

Сочи Морено
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