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Тюкавин - об отсутствии трансферов в "Динамо": у меня нет денег на таких дорогих футболистов

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал готовность команды к весенней части сезона и отсутствие зимних приобретений.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Динамо" готово бороться за самые высокие места. Почему никого не купили? У меня нет денег на таких дорогих футболистов", - цитирует Тюкавина источник.

В первом матче после возобновления чемпионата России московское "Динамо" одержало уверенную победу в дерби с "Локомотивом" (2:1). Голами в составе "бело-голубых" отметились бразилец Бителло и вингер Денис Макаров.

Благодаря победе "Динамо" сократило отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" до 4-х и 2-х очков соответственно. Оба лидера турнирной таблицы сыграли свои матчи в 19-м туре вничью.

Источник: "Чемпионат"

Тюкавин Динамо Российские трансферы
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