"Динамо" готово бороться за самые высокие места. Почему никого не купили? У меня нет денег на таких дорогих футболистов", - цитирует Тюкавина источник.
В первом матче после возобновления чемпионата России московское "Динамо" одержало уверенную победу в дерби с "Локомотивом" (2:1). Голами в составе "бело-голубых" отметились бразилец Бителло и вингер Денис Макаров.
Благодаря победе "Динамо" сократило отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" до 4-х и 2-х очков соответственно. Оба лидера турнирной таблицы сыграли свои матчи в 19-м туре вничью.
Источник: "Чемпионат"
Тюкавин - об отсутствии трансферов в "Динамо": у меня нет денег на таких дорогих футболистов
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал готовность команды к весенней части сезона и отсутствие зимних приобретений.
Фото: официальный сайт "Динамо"