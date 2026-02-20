Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Агент Ракова рассказал о восстановлении игрока после травмы

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вадима Ракова, рассказал о состоянии здоровья игрока.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Кузьмичев сообщил, что Раков приступил к тренировкам, но работает по индивидуальной программе.

"Он уже приступил к тренировочному процессу, пока больше работает по индивидуальной программе.
К сожалению, есть неприятная особенность у этой травмы. Когда вставляют пластину, на протяжении определенного времени болевые ощущения еще сохраняются. Пока эти болевые ощущения ограничивают Вадима, но, думаю, в ближайшее время он сможет тренироваться уже в полную силу", — приводит слова Кузьмичева "Спорт-Экспресс".

Раков получил перелом плюсневой кости во время сборов молодежной сборной России в начале сентября. Футболист восстановился после травмы и успел принять участие в трех встречах "Крыльев Советов", за которые выступает в аренде. Последений раз Раков появлялся на поле в ноябре. В декабре игроку провели операцию.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в трех встречах за самарский клуб, в которых записал на свой счет 5 голов и оформил 2 ассиста.

