Агент Ракова рассказал о восстановлении игрока после травмы

"Он уже приступил к тренировочному процессу, пока больше работает по индивидуальной программе.К сожалению, есть неприятная особенность у этой травмы. Когда вставляют пластину, на протяжении определенного времени болевые ощущения еще сохраняются. Пока эти болевые ощущения ограничивают Вадима, но, думаю, в ближайшее время он сможет тренироваться уже в полную силу", — приводит слова Кузьмичева "Спорт-Экспресс".
Раков получил перелом плюсневой кости во время сборов молодежной сборной России в начале сентября. Футболист восстановился после травмы и успел принять участие в трех встречах "Крыльев Советов", за которые выступает в аренде. Последений раз Раков появлялся на поле в ноябре. В декабре игроку провели операцию.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в трех встречах за самарский клуб, в которых записал на свой счет 5 голов и оформил 2 ассиста.