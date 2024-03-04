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Кучаев: провел на поле 90 минут, что в ЦСКА не делал очень давно и еще долго не сделал бы

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Новичок "Пари НН" Константин Кучаев поделился причинами ухода из ЦСКА в зимнее трансферное окно
Фото: "Пари НН"
"Как отнесся к переходу в "Пари НН"? Положительно. Я вообще минусов никаких не вижу. С "Факелом" провел на поле 90 минут, что в ЦСКА не делал очень давно. И, скорее всего, не провел бы еще долго, останься я в Москве. Поэтому - только плюсы", - поделился Кучаев.

Константин Кучаев перебрался из ЦСКА в "Пари НН" в статусе свободного агента в зимнее трансферное окно. В первом же матче "Пари НН" в весенней части чемпионата против "Факела" Кучаев вышел в основе и записал на свой счет одну голевую передачу. Игра завершилась со счетом 1:1.

"Нижегородцы" занимают 9-е место в РПЛ с 25-ю очками в активе. Отставание от "Крыльев Советов", ЦСКА и "Рубина" - 4 очка.

Источник: "Матч ТВ"

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