"Мы обсудили с Бабаевым, что я буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой. Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку", - приводит слова Дзагоева "СЭ".
Алан Дзагоев выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год - полузащитник провел за "армейцев" 395 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. После 19-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. "Армейцы" сыграют с самарскими "Крыльями Советов" в 20-м туре РПЛ. Московский клуб сыграл вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.
Дзагоев: в ЦСКА я буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой
Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих обязанностях в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА