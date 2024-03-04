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Мостовой: "Краснодар" безобразно сыграл в матче с "Рубином", они могут упустить чемпионство, если продолжат так играть

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче "Краснодар" - "Рубин" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
"Краснодар" безобразно сыграл в матче с "Рубином", особенно в концовке матча. Они могут упустить чемпионство, если продолжат так играть. Именно с такими соперниками и нужно брать свои очки. Понятно, что вышли только со сборов, но все-таки дома играть нужно только на победу", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что "Краснодар" на своем стадионе сыграл вничью с "Рубином" 1:1 в матче 19-го тура РПЛ. После 19-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и опережают петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в четыре очка. В 20-м туре команда Владимира Ивича сыграет на выезде против "Ростова", который занимает десятое место в турнирной таблице.

Краснодар Рубин Мостовой Ал
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