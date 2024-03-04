"У меня было много контактов, в том числе и с разными скаутами. Идет разговор со многими клубами", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".
Сегодня, 4-го марта в СМИ появилась информация о том, что Антон Миранчук летом может перейти во французский "Нант". В текущем сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 25 матчей , забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт россиянина с "железнодорожниками" истекает по окончании текущего сезона.
Агент Антона Миранчука заявил, что ведет переговоры со многими клубами
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"