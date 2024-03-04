"Если вина Квинси доказана, значит нам должны об этом сказать его адвокаты. "Спартаку" надо думать, что делать с Промесом после вынесения приговора по делу о наркотиках. Если Квинси просто давал денег близким, а те уже занимались этим делом, тогда претензии не к Промесу", - сказал Гладилин.
Московский "Спартак" начал весеннюю часть чемпионата России без своего главного бомбардира. Квинси Промес не смог улететь из Дубая в Москву и был задержан в аэропорту. Футболист обвиняется в побеге с места ДТП. Суд намечен на завтра. По данным СМИ, игрок, скорее всего, отделается крупным штрафом.
Как сообщаелось ранее, запрос об экстрадиции Промеса отправляли Нидерланды. На родине футболисту грозит 7.5 лет тюрьмы. Промес обвиняется в финансировании контрабанды полутора тонн кокаина. Власти ОАЭ, однако, не отреагировали за запрос из Амстердама.
Источник: "РБ Спорт"
Гладилин: "Спартаку" надо думать, что делать с Промесом. Если он просто давал денег, тогда претензии не к нему
Экс-спартаковец Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию с возможным возвращением форварда "Спартака" Квинси Промеса в Россию.
Фото: ФК "Спартак" Москва