"Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся, когда это будет нужно. Как это будет выглядеть - в конце сезона. Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся", - цитирует Иванова "СЭ"
По итогам 19-ти туров чемпионата России клуб из Екатеринбурга занимает 13-е место в турнирной таблице и располагается в зоне стыковых матчей. В активе "Урала" 19 набранных очков. В первом после зимнего перерыва туре "Урал" встречался с грозненским "Ахматом". Минимальную победу в матче одержал клуб из столицы Чечни.
В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко примут на своем поле санкт-петербургский "Зенит". Действующие чемпионы страны в 19-м туре сыграли вничью со "Спартаком".
Президент "Урала" Иванов: мы договорились с Гончаренко о продлении контракта
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о продлении контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Фото: ФК"Урал"