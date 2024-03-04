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Президент "Урала" Иванов: мы договорились с Гончаренко о продлении контракта

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о продлении контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Фото: ФК"Урал"
"Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся, когда это будет нужно. Как это будет выглядеть - в конце сезона. Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся", - цитирует Иванова "СЭ"

По итогам 19-ти туров чемпионата России клуб из Екатеринбурга занимает 13-е место в турнирной таблице и располагается в зоне стыковых матчей. В активе "Урала" 19 набранных очков. В первом после зимнего перерыва туре "Урал" встречался с грозненским "Ахматом". Минимальную победу в матче одержал клуб из столицы Чечни.

В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко примут на своем поле санкт-петербургский "Зенит". Действующие чемпионы страны в 19-м туре сыграли вничью со "Спартаком".

Урал Иванов Г Гончаренко
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