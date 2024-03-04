"Чудес не бывает. Я не видел, чтобы "ПСЖ" с таким бюджетом занимал последнее место в чемпионате, как и "Барселона" с "Реалом". Худшее, что придумали, - это финансовый фэйр-плей. Мы не можем позволить себе иметь бюджет, равный другим клубам. И это странно", - сказал Галицкий в интервью "Матч Премьер".
После 19-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо". "Быки" сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов Кубка России - команда Владимира Ивича заняла третье место в группе с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН". Состав команды Сергея Галицкого является вторым по стоимости в РПЛ, уступая лишь "Зениту" на 57 миллионов евро.
Галицкий: худшее, что придумали - это финансовый фэйр-плей, мы не можем позволить себе бюджет, как у других клубов
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий высказался о финансовом фэйр-плей.
Фото: ФК "Краснодар"