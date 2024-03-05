– Не думаю, что болельщики воспримут мой переход в “Зенит” так же, как и Марио Фернандеса. Я перешел из “Краснодара”, поэтому не думаю, что должны быть обиды.
Ильзат Ахметов выступал в составе московского ЦСКА с 2018 по 2022 год. Этой зимой игрок сборной России покинул “Краснодар” и перешел в петербургский “Зенит”.
Напомним, Марио Фернандес выступал в составе московского ЦСКА с 2012 по 2022 год. Прошлым летом бразильский защитник стал игроком сине-бело-голубых.
Источник: “Чемпионат”
Ахметов: не думаю, что болельщики воспримут мой переход в “Зенит” так же, как и Фернандеса
Полузащитник “Зенита” Ильзат Ахметов считает, что болельщики ЦСКА не будут обижаться на него так же, как на Марио Фернандеса из-за перехода в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"