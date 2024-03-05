"Спартак" живёт как камыш на реке; растёт сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков, но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит. Это среда обитания. Рыб, рыбаков, легенд. Утопленников. Но он есть - и есть. Взвоет поэт: о чём шумишь ты, камыш? Дай ответ! Не даёт ответа", - заявил Уткин.
Московский "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 19-ти туров. Отставание от 3-го места, на котором располагается "Динамо", составляет 4 очка. В первом официальном матче 2024-го года "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в Санкт-петербурге (0:0).
"Красно-белые" начали весеннюю часть сезона без своего главного форварда - Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ и не смог присоединиться к команде. В Эмиратах Промес обвиняется в самовольном побеге с места ДТП.
Источник: "Советский Спорт"
Василий Уткин: "Спартак" не выиграет РПЛ, он просто шумит
Бывший футбольный комментатор Василий Уткин скептически оценил шансы московского "Спартака" на победу в чемпионате России.
Фото: "Чемпионат"