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Бывший нападающий "Локомотива" Кайседо может вернуться в РПЛ

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Представитель экс-форварда московского "Локомотива" Фелипе Кайседо Джулиа Белисси рассказала о возможном возвращении футболиста в Россию.
Фото: РИА Новости
"Хотел бы Кайседо вернуться в РПЛ? Это возможно, но нам нужно предложение и детали сделки. Пока этого нет", - приводит слова Белисси Sport24.

Фелипе Кайседо, играющий на позиции центрального нападающего, выступал за московский "Локомотив" с июля 2011 по январь 2014 года. С лета прошлого года 35-летний форвард находится в статусе свободного агента. За "железнодорожников" эквадорец провел 63 матча, в которых отметился 15 забитыми мячами и 4 голевыми ассистами.

Локомотив Кайседо Российские трансферы
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