"Мы все знаем, что, когда у Хорхе все в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
25-летний Хорхе Карраскаль, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в московское "Динамо" из ЦСКА в августе прошлого года. В текущем сезоне колумбиец сыграл за "бело-голубых" 16 матчей во всех соревнованиях и отличился двумя голевыми передачами. Всего на счету хавбека 7+7 по системе гол плюс пас в 49 играх в российской Премьер-лиге.
Агент: когда Карраскаль в порядке, он может быть лучшим игроком РПЛ
Футбольный агент хавбека московского "Динамо" Хорхе Карраскаля Пабло Боселли считает, что игрок может быть лучшим футболистом лиги.
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