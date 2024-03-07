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Экс-игрок клуба "Мюнхен 1860" Бушуев: Мостовой может заиграть в любом из топ-5 чемпионатов Европы

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Бывший футболист клуба «Мюнхен 1860» Денис Бушуев высказался о способностях полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист клуба «Мюнхен 1860» Денис Бушуев поделился соображениями относительно полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. По словам Бушуева, Мостовому из европейских чемпионатов подойдет Италия и Германия. Бушуев считает, что Андрей многого достиг в России и ему следует перейти в европейскую команду для дальнейшего развития.

«Любой вариант обязательно нужно рассматривать. По футбольным качествам Андрей Мостовой имеет все основания для того, чтобы заиграть в любом из топ-5 чемпионатов», - передает слова Бушуева «Чемпионат».

Мостовой Андрей Зенит
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