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Агент: Айссауи с каждым днем чувствует себя в ЦСКА лучше. Он активно учит русский язык

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Агент новичка московского ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи Анисс Беншабан рассказал об адаптации своего клиента в российском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сид Ахмед с каждым днем чувствует себя в команде все лучше и лучше. Айссауи активно учит русский язык, включая как повседневную лексику, так и футбольную терминологию", - цитирует агента Sport24.

19-летний алжирский центральный полузащитник Сид Ахмед Айссауи перешел в московский ЦСКА в феврале этого года. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Предыдущим клубом в карьере хавбека был "УСМ Алжир". Игрок обошелся российской команде 20 в 250 тысяч евро.

Айсауи ЦСКА
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