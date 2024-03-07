"Сид Ахмед с каждым днем чувствует себя в команде все лучше и лучше. Айссауи активно учит русский язык, включая как повседневную лексику, так и футбольную терминологию", - цитирует агента Sport24.
19-летний алжирский центральный полузащитник Сид Ахмед Айссауи перешел в московский ЦСКА в феврале этого года. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Предыдущим клубом в карьере хавбека был "УСМ Алжир". Игрок обошелся российской команде 20 в 250 тысяч евро.
Агент: Айссауи с каждым днем чувствует себя в ЦСКА лучше. Он активно учит русский язык
Агент новичка московского ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи Анисс Беншабан рассказал об адаптации своего клиента в российском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА