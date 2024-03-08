- Мы находимся на месте, на котором заслуживаем быть. Никто не давал нам подарки, мы боремся в каждом матче и находимся на том месте, где должны быть. Ребята сделали так, что мы лидируем в таблице. Хорошо ощущать давление во время гонки за чемпионство. Без давления нельзя стать лучше.
После 19 сыгранных матчей "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича набрали 39 очков и опережают идущий следом "Зенит" на два очка. В текущем сезоне краснодарцы одержали в РПЛ 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели всего 2 поражения.
Сегодня, 8 марта, в 20-м туре чемпионата России "быки" в гостях сыграют с "Ростовом" Валерия Карпина. Начало матча в 18:30 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич: хорошо ощущать давление во время гонки за чемпионство. Без давления нельзя стать лучше
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"