Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался касательно нынешнего положения дел в гонке за чемпионские медали в Российской Премьер-Лиге. По словам Тарханова, В нынешнем сезоне можно наблюдать действительно интересную борьбу за чемпионский титул и на данный момент нет оснований говорить о том, что какая-то команда имеет серьезное преимущество над другими.
«Хоть «Зенит» и вышел на первое место, его нельзя назвать однозначным фаворитом гонки за чемпионство. «Краснодар» сохраняет свои шансы, «Динамо» имеет возможность навязать борьбу. Все самое интересное только впереди», - передает слова Тарханова «РБ Спорт».
Тарханов – о чемпионской гонке в РПЛ: "Зенит" нельзя назвать однозначным фаворитом
Российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился своими рассуждениями относительно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"