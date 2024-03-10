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"Оренбург" минимально переиграл "Балтику" благодаря голу Марина

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В рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» на домашнем стадионе принимал «Балтику».
Фото: ФК "Оренбург"
В рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся очередной матч, в котором «Оренбург» на домашнем стадионе «Газовик» принимал «Балтику». В первом тайме гости чаще владели мячом и создавали больше острых моментов у ворот соперника, однако их атаки не конвертировались в забитые мячи.

Во второй половине встречи «Оренбург» действовал лучше и имел две возможности для того, чтобы открыть счет. На 73-й минуте Дмитрий Воробьев не смог реализовать пенальти, а спустя 8 минут коста-риканский полузащитник Джимми Марин вывел хозяев вперед. Таким образом, «Оренбург» минимально переиграл «Балтику» и отдалился предпоследнего места на 5 очков.

Оренбург Балтика Марин
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