"Оренбург" минимально переиграл "Балтику" благодаря голу Марина

В рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» на домашнем стадионе принимал «Балтику».

Фото: ФК "Оренбург"

В рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся очередной матч, в котором «Оренбург» на домашнем стадионе «Газовик» принимал «Балтику». В первом тайме гости чаще владели мячом и создавали больше острых моментов у ворот соперника, однако их атаки не конвертировались в забитые мячи.



Во второй половине встречи «Оренбург» действовал лучше и имел две возможности для того, чтобы открыть счет. На 73-й минуте Дмитрий Воробьев не смог реализовать пенальти, а спустя 8 минут коста-риканский полузащитник Джимми Марин вывел хозяев вперед. Таким образом, «Оренбург» минимально переиграл «Балтику» и отдалился предпоследнего места на 5 очков.