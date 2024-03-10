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Игнашевич – о поражении "Балтики": мы играли в хороший футбол

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Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мыслями после поражения своих подопечных от «Оренбурга» (0:1) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от «Оренбурга» (0:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Игнашевича, сегодня были неприятные вещи, которые, возможно, позволили соперникам одержать победу. Также Игнашевич отметил, он не станет развивать эту тему, хотя ситуация и привычная, потому что не хочет получить штраф.

«Я считаю, что мы играли в хороший футбол. Надо поздравить «Оренбург» с победой, также всех причастных к этой победе. Результат, наверное, всегда логичный. Это результат работы обеих команд», - передает слова Игнашевича «Матч ТВ».

Балтика Оренбург
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