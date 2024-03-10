"Команда играет лучше без меня? Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Я встречал много умных людей, у которых были разные моменты, которым люди говорили нужные слова. Поэтому как пример это показывало, что нужно становиться лучше. Брак со "Спартаком" дал трещину? Следующий вопрос", - цитирует Абаскаля источник.
Московский "Спартак" уступил на своем поле со счетом 0:2 воронежскому "Факелу" на своем поле. Голами отметились форвард Евгений Марков и полузащитник Данил Пруцев (в свои ворота). Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль присутствовал на тренерской скамейке клуба, в отличие от матча прошлого тура, в котором он отбывал дисквалификацию. Тогда "красно-белые" сыграли вничью с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (0:0). Контракт Абаскаля со "Спартаком" действует до лета 2025-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль - на вопрос журналиста об игре "Спартака" без него: спросите у вашей жены, счастлива ли она больше без вас
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался после поражения своей команды от "Факела" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"