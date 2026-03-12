"Хотелось бы взять реванш". Хавбек "Балтики" поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

"У нас сейчас каждый матч будет принципиальным, каждой команде нужно набирать очки. Матч с ЦСКА — не исключение, хотелось бы взять реванш за результат в первом круге, где нам на последней минуте забили с углового", - сказал Петров.
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Балтика" встретится на своем поле с московским ЦСКА, состоится в ближайшую субботу, 14 марта. Игра пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:30 по московскому времени.
Напомним, встреча команд в первом круге завершилась победой "армейцев" со счетом 1:0. Это поражение тогда стало для калининградцев первым в чемпионате.
Источник: "Чемпионат"