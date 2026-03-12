Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

"Хотелось бы взять реванш". Хавбек "Балтики" поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: РПЛ
"У нас сейчас каждый матч будет принципиальным, каждой команде нужно набирать очки. Матч с ЦСКА — не исключение, хотелось бы взять реванш за результат в первом круге, где нам на последней минуте забили с углового", - сказал Петров.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Балтика" встретится на своем поле с московским ЦСКА, состоится в ближайшую субботу, 14 марта. Игра пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, встреча команд в первом круге завершилась победой "армейцев" со счетом 1:0. Это поражение тогда стало для калининградцев первым в чемпионате.

Источник: "Чемпионат"

