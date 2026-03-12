Матчи Скрыть

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

"Постараемся это сделать". Карседо рассказал, как "Спартак" будет играть против "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что "Зенит" может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать", - цитирует Карседо "Матч ТВ".

Центральный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в эту субботу, 14 марта, в Санкт-Петербурге. Игра между "Зенитом" и московским "Спартаком" пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:00 по петербургскому времени. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

Напомним, в первом круге текущего чемпионата команда сыграли вничью со счетом 2:2.

