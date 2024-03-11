- Я про Европу не забывал. Здесь вопрос обо мне: там думают обо мне или нет? Главное, чтобы там думали и было что-то конкретное. Надо работать и быть результативным в клубе и сборной.
Крайний левый защитник Наир Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. За "Локомотив" футболист выступает с августа 2021 года. Действующий контракт игрока сборной Армении со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 24-летний Тикнизян сыграл за "железнодорожников" 25 матчей, в которых отличился 8 забитыми голами и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость уроженца Санкт-Петербурга в 7 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Тикнизян: я про Европу не забывал. Главное, чтобы там думали обо мне
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, что еще думает о переезде в Европу.
Фото: РИА Новости