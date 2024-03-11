"В клубе Галицкого крутая атмосфера, если их действующего тренера уже второй раз предлагают "Спартаку". Ивич не до конца подходит "Спартаку" по стилю, мы рассматривали его кандидатуру после увольнения из "Уотфорда". Надо уговаривать Руя Виторию вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!", - цитирует Салихову Metaratings.
Вчера, 10-го марта московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть в ближайшее время уволен, а на его место руководство "красно-белых" хочет пригласить Станислава Черчесова или Владимира Ивича. После 20-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. "Спартак" проиграл "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. Руй Витория был главным тренером московского клуба в 2021 году, под его руководством команда вышла из группы в Лиге Европы.
Салихова: Ивич не до конца подходит "Спартаку", надо уговаривать Руя Виторию вернуться, закидав деньгами
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
Фото: "РИА Новости"