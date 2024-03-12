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Дьяков: "Спартак" для Абаскаля как подопытный кролик. Здесь экспериментирует, потом поедет в Европу работать

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Экс-защитник "Спартака-2" Виталий Дьяков высказался о работе 34-летнего испанского главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
- "Спартак" до зимнего перерыва был нестабильной командой, так и остался, ничего не поменялось. У меня вообще складывается такое впечатление, что в "Спартаке" нестабильность из-за частых ротаций и непонятных замен со стороны Абаскаля. "Спартак" для Абаскаля как подопытный кролик. Он здесь экспериментирует, а потом поедет работать в Европу с опытом, - приводит слова Дьякова "Чемпионат".

Ранее появилась информация о возможном увольнении со своего поста 34-летнего испанского главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля после ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом" (первый матч 0:1).

В марте 2024 года красно-белые провели два матча Российской премьер-лиги, в которых набрали одно очко за счёт выездной ничьей с "Зенитом" (0:0), уступив после этого дома воронежскому "Факелу" (0:2). В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку, набрав 31 очко в 20 матчах.

Спартак Абаскаль Дьяков
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