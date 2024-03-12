"Кубковая игра ЦСКА и "Ростова" — последний матч для команд в этом месяце, поэтому, скорее всего, они выйдут основными составами. "Ростов" ничего не решает в чемпионате, так что будет биться за Кубок, а ЦСКА будет бороться за медали в РПЛ и Кубок", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Сегодня, 12-го марта московский ЦСКА сыграет с "Ростовом" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью в первой встрече со счетом 1:1. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка.
Тарханов: ЦСКА будет бороться за медали в РПЛ и Кубок России
Российский тренер Александр Тарханов заявил, что московский ЦСКА будет бороться за попадание в тройку лидеров РПЛ и Кубок России.
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