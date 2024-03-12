"Мы разбирали, готовились. Была надежда, что они оставят лидеров атаки на второй тайм, мы поступили именно так. И Руденко, и Магомедов останутся пока в резерве, потом посмотрим, как будет развиваться матч. На мой взгляд, Сперцян — один из лучших футболистов чемпионата России, а Кордоба — один из лучших нападающих. Мы кое-что готовили на них", - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Сегодня, 12-го марта "Краснодар" сыграет с "Химками" в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России - матч начался в 18:00 по московскому времени. Команда Владимира Ивича заняла третье место в группе с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН" и опустилась в нижнюю сетку турнира. В текущем сезоне Сперцян провел за южан 22 матча и отметился восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро. На счету Джона Кордобы 21 матч, 12 забитых голов и 4 голевые передачи. Рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро по версии интернет-портала Transfermarkt.
Талалаев: Сперцян и Кордоба - одни из лучших в РПЛ, мы кое-что готовили на них
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев высказался об Эдураде Сперцяне и Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Химки"