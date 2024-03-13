Как сообщает источник, “Краснодар” должен выплатить Ивичу 1,5 млн евро за досрочное расторжение контракта. Трудовое соглашение между сторонами было рассчитано до декабря текущего года.
Ранее пресс-служба южан объявила о расторжении с тренером Владимиром Ивичем.
Напомним, Ивич возглавлял южан с января 2023 года. За 20 туров чемпионата России в нынешнем сезоне “Краснодар” набрал 39 очков. “Быки” занимают второе место в турнирной таблице.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: “Краснодар” должен выплатить Ивичу 1,5 млн евро за досрочное расторжение контракта
Стало известно, какую сумму “Краснодар” обязан выплатить Владимиру Ивичу за досрочное расторжение трудового соглашения.
Фото: "Матч ТВ"