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Салихова: увольнять Ивича из "Краснодара" посреди самого успешного сезона в истории – самодурство

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об увольнении Владимира Ивича из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Увольнять Ивича из "Краснодара" посреди самого успешного сезона в истории – самодурство. Но еще большим самодурством будет назначить его в "Спартак". Сколько лет "Краснодар" не может завоевать хотя бы один трофей? Не знаю, кто там спортивный директор, но финансов в клуб влито очень много, а результаты этому абсолютно не соответствуют", - цитирует Салихову Metaratings.

Сегодня, 13-го марта стало известно о том, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич отправлен в отставку. Команда после 20-ти сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Вчера, 12-го марта "быки" уступили "Химкам" 0:2 в 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира. Сообщалось, что специалист недоволен трансферами клуба в зимнее трансферное окно, а самому Галицкому не нравится тот стиль игры, который Ивич прививает команде.

Краснодар Ивич Спартак Зарема Салихова Сергей Галицкий
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