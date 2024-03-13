"Конечно, хотелось бы какого-то значимого тренера. Ну или дайте уже возможность своим поработать, тому же Мостовому. Еще было бы интересно на Ивича посмотреть, чтобы он вступил в работу и показал, на что способен. Не очень мне понятна его ситуация с увольнением в "Краснодаре", - цитирует Граната "СЭ".
Московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ, после чего в СМИ появилась информация о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. После 20-ти сыгранных туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на девять очков. Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича, который может возглавить "красно-белых". "Быки" под его руководством дошли до финала Кубка России в сезоне-2022/2023, а сейчас занимают второе место в таблице и отстают от лидера на одно очко.
Гранат - о возможной отставке Абаскаля: дайте уже возможность своим поработать, тому же Мостовому
Экс-игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
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