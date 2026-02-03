Матчи Скрыть

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Форвард "Спартака" - о сборах: мы все получаем удовольствие

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия прокомментировал подготовку команды на зимнем сборе в ОАЭ после контрольного матча с ереванским "Пюником".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Один из мячей в этой игре забил сам Гарсия, ещё один гол на свой счёт записал Тео Бонгонда.

Такие матчи очень важны, чтобы набирать форму, отрабатывать правильные моменты.
Все две недели, что мы здесь, все идет прекрасно. Не буду сравнивать с прошлыми сборами, но интенсивность действительно высокая. Мы все получаем удовольствие, командный дух и настроение сейчас хорошие, - цитирует форварда "Матч ТВ".

Гарсия в этом сезоне РПЛ провёл 14 поединков, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. "Спартак" с 29 очками в активе располагается на шестой позиции в таблице. В первом официальном матче в 2026 году "красно-белые" сыграют против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.

