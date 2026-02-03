Форвард "Спартака" - о сборах: мы все получаем удовольствие

Такие матчи очень важны, чтобы набирать форму, отрабатывать правильные моменты.Все две недели, что мы здесь, все идет прекрасно. Не буду сравнивать с прошлыми сборами, но интенсивность действительно высокая. Мы все получаем удовольствие, командный дух и настроение сейчас хорошие, - цитирует форварда "Матч ТВ".
Гарсия в этом сезоне РПЛ провёл 14 поединков, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. "Спартак" с 29 очками в активе располагается на шестой позиции в таблице. В первом официальном матче в 2026 году "красно-белые" сыграют против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.